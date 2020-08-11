Fenerbahçeli futbolcular hız ve laktat testinden geçti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, hız ve laktat testinden geçti.
11.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:54
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, hız ve laktat testinden geçti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyunculara, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hız ve laktat testi uygulandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA