Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı ezberliyor

21.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:39

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı analiz toplantısı ve antrenmanla sürdürdü.

Sarı lacivertli takımın teknik heyeti ve oyuncuları, maçın analizi için toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncuların bir grubu sahada, bir grubu da salonda rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapılacak taktik çalışmaların ardından kampa girecek.

Kaynak: DHA