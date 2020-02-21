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Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı ezberliyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı analiz toplantısı ve antrenmanla sürdürdü.

21.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:39
Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı ezberliyor

, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü 'de oynayacağı maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde 'nde yaptığı analiz toplantısı ve antrenmanla sürdürdü.

Sarı lacivertli takımın teknik heyeti ve oyuncuları, maçın analizi için toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncuların bir grubu sahada, bir grubu da salonda rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapılacak taktik çalışmaların ardından kampa girecek.

 


Kaynak: DHA
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