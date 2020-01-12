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Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bir eğlence merkezini gezerek, hızlı trene bindi.

12.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:00
Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi

Devre arası kamp çalışmalarını 'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bir eğlence merkezini gezerek, hızlı trene bindi.

Sarı-lacivertli ekip, ilçesi Turizm Merkezi'ndeki "masallar mekanı" olarak da nitelendirilen eğlence merkezini ziyaret etti.

Animasyon gösteri ekibi, sarı-lacivertlileri Fenerbahçe marşıyla karşıladı. Futbolcular hızlı trene binerken, Rodriguez takım arkadaşlarının ısrarına rağmen hızlı trene binmedi.

Teknik direktör Ersun Yanal da hızlı trene binmeyerek, futbolcularının cep telefonu ile fotoğraflarını çekti.

Kaynak: AA
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