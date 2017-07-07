Fenerbahçeli Futbolcular Düzce'de
Sezon hazırlıklarını kulübün Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolculardan bazıları, cuma namazını Bıçkıyanı Camisi'nde kıldı.
Sezon hazırlıklarını kulübün Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolculardan bazıları, cuma namazını Bıçkıyanı Camisi'nde kıldı.
Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Salih Uçan, Aatif Chahechouhe, yeni transfer Nabil Dirar, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile genç oyuncular, cuma namazı için tesislerden ayrılarak takım otobüsüyle jandarmanın güvenlik önlemi aldığı Bıçkıyanı köyüne gitti.
Köy sakinleriyle cuma namazını kılan futbolcular, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Futbolcular, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek formalarını imzaladı.