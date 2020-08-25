Fenerbahçeli futbolcular barbeküde buluştu
Fenerbahçe Futbol A Takımı, barbekü partisinde bir araya geldi.
25.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:54
Fenerbahçe Futbol A Takımı, barbekü partisinde bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen yeni sezon kampında futbolcuların, öğle yemeğinde buluştuğu belirtildi.
Tesisin bahçesinde gerçekleştirilen ve oyuncular ile teknik heyetin yer aldığı organizasyonun keyifli anlara sahne olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
Kaynak: AA