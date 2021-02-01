Fenerbahçeli futbolcu Tisserand baba oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand baba oldu

01.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:22
Fenerbahçeli futbolcu Tisserand baba oldu

Fenerbahçeli futbolcu Marcel Tisserand'ın oğlu oldu.

Fenerbahçeli futbolcu Marcel Tisserand'ın oğlu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın oyuncusu Marcel Tisserand baba oldu. Futbolcumuzun eşi Laura, Timeo adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Marcel ve Laura çiftini tebrik eder, bebekleri Timeo'ya sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Okan Buruk Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçeli futbolcu Tisserand baba oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:22:32. #1.16#
title