Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

Fenerbahçe Kulübü, Sadık Çiftpınar'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Sadık Çiftpınar'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bel fıtığı teşhisi konulan Sadık Çiftpınar'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Özgen tarafından mikro cerrahi yöntemi ile ameliyat gerçekleştirildi." denildi.

Ameliyatı başarılı geçen oyuncunun yarın taburcu edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul