Haberler » Spor » Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi - Spor

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.

19.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:26
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

Fenerbahçeli futbolcu , sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağında kopuk tespit edilmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler