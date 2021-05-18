Fenerbahçeli futbolcu Pelkas ABD'ye gitti
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Fenerbahçeli futbolcu Pelkas ABD'ye gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Tatil için ABD'ye gitti.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Tatil için ABD'ye gitti.

Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitrios Pelkas, tatil için ABD'ye gitti. İstanbul Havalimanı'na kız arkadaşıyla beraber gelen Yunan futbolcu, 10 günlük tatilini Miami'de geçirecek. Pelkas, pasaport işlemlerini yaptırdığı sırada taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmazken, işlemlerin ardından uçağın kalkacağı kapıya doğru hareket etti.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas ABD'ye gitti
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas ABD'ye gitti
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas ABD'ye gitti
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas ABD'ye gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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