Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile evlendi
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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile evlendi

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile evlendi

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünya evine girdi.

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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünya evine girdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çırağan Palace Kempisnki'de gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik ve idari kadro ile takım arkadaşları Caner Erkin ve Sinan Gümüş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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