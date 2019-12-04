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Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.

04.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:14
Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı

Fenerbahçeli futbolcu 'in adalesinde yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat 'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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