Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil: "Pereira akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor"
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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil: "Pereira akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor"

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil: 'Pereira akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor'
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yeni çalıştırıcıları Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yeni çalıştırıcıları Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti.

FB TV'de yayımlanan bir programa katılan Mesut Özil, kamp döneminde teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun tarzını takıma ilettiğini belirterek, "Son günlerde bayağı sert çalışmalar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif gerçekleştirdi. Herkes mutlu, heyecanlı, her şeyini veriyor Fenerbahçe camiası için. Kampımızı yapıp, sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Pereira'nın Türk futbolunu yakından tanıdığını aktaran Mesut, şunları söyledi:

"Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Takımın hücum yapmasını istiyor. Bu bizim de istediğimiz oyun, çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip, şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Onun için önde hücum etmemiz lazım. Takım olarak adımlarımızı atmamız lazım. Antrenmanda da her şey belli oluyor. Pereira akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Burada güzel günler geçiriyoruz. Herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabiliriz."

"Her zaman Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum"

Mesut Özil, Ali Koç'la iyi bir diyalogu olduğunu ve başkanın kendisini projesine inandırdığını kaydetti.

Bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu hatırlatan Mesut, "Başkanımızla diyalog olarak çok iyiyiz. Aramızda hiçbir problem yok. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Her zaman Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Çünkü Fenerbahçeliyim. Kim olursan ol, tek başına bir şey başaramazsın. Takım olarak, bir aile olarak belirli şeyler kurarsanız, o zaman başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe'deyim ve çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli takıma geldiğinde fiziksel anlamda yeterli olmadığını dile getiren Mesut, kampın ilk gününden beri idmanlarda yer aldığını ve hazırlandığını anlattı.

Takımıyla önemli başarılar kazanmak istediğini kaydeden Mesut, "Hedefim Fenerbahçe'yle şampiyon olmak. Bir de kendi stadımızda oynadığımızda, o atmosferi yaşamak istiyorum. Futbolcu olarak elimden geleni yapacağım, takıma yardım edeceğim. İnşallah sonunda Allah da nasip ederse, şampiyonluğu camiamıza hediye etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil, yeni sezonda kendine gol ya da asist hedefi koymadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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