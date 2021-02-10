Fenerbahçeli futbolcu Lemos, PFDK'ye sevk edildi
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Fenerbahçeli futbolcu Lemos, PFDK'ye sevk edildi

10.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:05
Fenerbahçeli futbolcu Lemos, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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