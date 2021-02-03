Fenerbahçeli futbolcu Gustavo'da ödem tespit edildi
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Fenerbahçeli futbolcu Gustavo'da ödem tespit edildi

03.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:08
Fenerbahçeli futbolcu Gustavo'da ödem tespit edildi

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'da ödem tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'da ödem tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı. Brezilyalı futbolcunun çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi. Gustavo'nun ligin 24'üncü haftasında oynanacak Galatasay maçına yetiştirilmesi için ise tedavisine başlandığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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