Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.
Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda arka adalesinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar