Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi
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Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.

Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda arka adalesinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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