Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi
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Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi

22.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:24
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi

Sağ köprücük kemiğindeki implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu yapılan Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi.

Sağ köprücük kemiğindeki implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu yapılan Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taburcu edilen Ferdi'nin 1 hafta sonra idmanlara başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Ferdi'nin ameliyat edildiği Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR çektiren Tisserand'ın da takım arkadaşını ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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