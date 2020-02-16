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Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nın sol bacağında yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağında yırtık tespit edildiği bildirildi.

16.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:56
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nın sol bacağında yırtık tespit edildi

'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta sakatlanan 'nun sol bacağında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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