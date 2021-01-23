Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti: "Dizimde hiçbir sorun yok"
23.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:36
Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.
Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.
Twitter hesabından sakatlığıyla ilgili açıklama yapan Perotti, "Sakatlığımla ilgili çıkan haberler doğru değil, dizimde hiçbir sorun yok. Tendonumdan bir ameliyat oldum ve tedavi sürecim en kısa sürede iyileşmem için devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük