HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç: "Kupayı kaldırmak istiyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç:
22.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:27

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin olduğu her yerde kupa konuşulur. Bizim kupada hala şansımız var. Evimizde Trabzonspor ile oynayacağız. En iyi şekilde değerlendirerek finale çıkmak istiyoruz. Kupayı kaldırmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Önümüzdeki 8 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Maçların çoğunu evimizde oynayacağız. Ondan sonra da önümüzdeki sezona bakacağız. Daha büyük hedeflerle inşallah daha iyi yerlere varacağız." şeklinde konuştu.

"Taraftarlar varken oyuncuların isteği iki üç katına çıkar"

Kalan maçlarda taraftarın eksikliğini hissedeceklerini kaydeden sarı-lacivertli futbolcu şunları söyledi:

"Futbolu güzel yapan birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi de taraftardır. Taraftarlar oyuncuyu ateşler. Taraftarlar varken oyuncuların isteği iki üç katına çıkar. Futbolu güzel yapan şeylerden bir tanesi de budur. Yapacak bir şey yok. Saygı duymamız gerekiyor. Böyle bir karar çıktıysa bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Önümüzde bir kupa hedefi var. Çok çalışarak en kısa zamanda formumuzu yakalayacağız ve o hedefe ulaşmak istiyoruz. Maçların ertelenmesi bekleniyordu. Avrupa'da ligler ertelendiği için bizde de olacağını biliyorduk. Sadece ne zaman olacağını bilmiyorduk. Kayseri maçı öncesinde mi olacaktı, yoksa sonrasında mı? Evet, ertelendi ama kabul etmek lazım. Bazıları kararı doğru buluyor, bazıları bulmuyor. Ama bence bu karara saygı duymak gerekiyor. Biz kendi işimize, kontrolümüzde olan şeylere odaklanmamız lazım. Neyi daha iyi yapabileceğimize bakarak bu süreci değerlendirmek lazım"

"Sahalardan uzak kalmamız bize değişik geliyor"

Antrenmanlarla eski formlarını yakalamaya çalıştıklarını aktaran Deniz Türüç, şunları aktardı:

"Futbolcu her gün idman yapmaya alışık. Ailesiyle bu kadar vakit geçirmeye alışık değil. Bir taraftan güzel oldu ama ne kadar evde çalışsak da saha gibisi, futbol gibisi olmuyor. İster istemez özlüyoruz. Şimdi iki üç hafta oldu çalışmalara başlayalı. Eski tempomuzu yakalamaya çalışıyoruz. Evinde ne kadar çalışsan da sahalardan uzak kalmamız bize değişik geliyor. Kendi adıma konuşursam çift idmanla geçirdiğim birçok gün oldu ama sahaya geldiğinde kondisyonunun farklı olduğunu anlıyorsun. O açıdan çok çalışmak gerekiyor. Sağ olsun kulübümüz her şeyi ayarladı. Koşu bandını, bisikleti, neye ihtiyacımız varsa hepsini ayarladı. Bizim için önemli bir şeydi. Futbolcu ister istemez evinde oturduğunda hiçbir şey yapmazsa kilo alır. Dışarıdaki tempoya, idman temposuna alışığız. Bu yüzden bizim için iyi bir süreç oldu. Her gün online da olsa bir idmanımız oldu. Değişik olsa da idman yapmış olduk."

Pandeminin sebep olduğu yeni yaşama alışmak zorunda olduklarını kaydeden Deniz Türüç, "Bu yaşam tarzına uymamız lazım. Kendi sağlığımız ve ailemiz için buna uymak gerekiyor. İnşallah en kısa sürede geçer. Alışamadığımız, farklı bir hastalık. Birçok insan hayatını kaybetti. Herkes çok üzgün. Alışkanlık haline getirmemiz lazım. Hayatta her şeyden önce sağlık gelir. Sağlığımızı korumak için de kurallara uymamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Spor
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Spor
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Spor
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor Spor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Spor
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica Spor
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi
Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla İzmir Namaz Karaçi Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç: "Kupayı kaldırmak istiyoruz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 22:30:40. #1.15#
title