Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi - Haberler Spor
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Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi

Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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