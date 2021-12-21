Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
Haberi Kaydet