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Fenerbahçeli futbolcu Berisha, misafirlerine Ülker Stadı'nı gezdirdi

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçeli futbolcu Berisha, misafirlerine Ülker Stadı'nı gezdirdi

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha, ülkesinden gelen misafirlerine Ülker Stadı'nı gezdirdi.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha, ülkesinden gelen misafirlerine Ülker Stadı'nı gezdirdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Berisha ve misafirleri stat gezisinin ardından Maraton Fenerium mağazasını ziyaret etti.

Sarı-lacivertli taraftarlarla ziyarette bir araya gelen Berisha, hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, mağazadan aldıkları ürünü de futbolcularına imzalatma fırsatı buldu.

Fenerbahçe TV'ye kısa bir açıklama yapan Berisha, "Kız arkadaşım ve Almanya'dan gelen arkadaşlarım ile birlikte stadımızı gezdik. Hem benim hem de onlar için çok güzel bir gezi oldu." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 21 Kasım Pazar günü oynayacakları maça da değinen Berisha, "Galatasaray ile oynayacağımız derbi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok heyecanlıyım, umarım güzel bir sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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