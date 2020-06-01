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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım düzeyinde Türkiye, Hollanda ve Kanada adına oynayabileceğini ancak henüz teklif almadığını bildirdi.

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması Açıklaması
01.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:43

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım düzeyinde Türkiye, Hollanda ve Kanada adına oynayabileceğini ancak henüz teklif almadığını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde röportajı yer alan Ferdi, kariyeri, milli takım tercihi ve Fenerbahçe'deki performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Babası Türk, annesi Kanadalı olan ve Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım seviyesinde bir ülke adına oynamadığını hatırlatarak, "Aslında Türkiye'den bir keresinde davet almıştım. Fakat o zaman çok gençtim. Almanya'da bir turnuva için çağırmışlardı. 12 ya da 13 yaşındaydım. Daha sonra hiç davet almadım. Ancak şimdi işler biraz değişti. Hollanda'da altyapı eğitimini almış birçok oyuncunun Türk Milli Takımı'nı seçtiğini görüyorum. Hollanda A Milli Takımı'nda oynamadığım için A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı seçme hakkına sahibim." ifadelerini kullandı.

"Üçünden de teklif gelirse, kimi seçersin?" sorusu üzerine Ferdi, "Çok zor bir soru gerçekten. Sonuçta henüz hiçbirinden teklif almadığım için seçim yapmıyorum ama bu teklif gelirse o zaman ciddi ciddi düşünürüm." şeklinde görüş belirtti.

"Umarım Türkiye Kupası'nı bu sene Fenerbahçe'ye getiririz"

Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de 26. hafta sonunda istedikleri pozisyonda olmadıklarını ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Süper Lig'e iyi başladıklarını anlatan 20 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Aslında devre arası tatile kadar ligin favorisiydik. Daha sonra ne oldu bilmiyorum. Performans olarak düşüşe geçtik. Art arda maçlar kaybettik ve bunun üstesinden gelemedik. Şu anda lig tablosuna baktığımızda tabii ki istediğimiz pozisyonda değiliz. Fakat Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialıyız ve umarım bu sene kupayı Fenerbahçe'ye getirebiliriz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de kalan 8 haftayı değerlendiren Ferdi, "Ligin kalanının gerçekten çok farklı olacağını düşünüyorum. Atmosfer çok farklı olacak. Taraftarlar stadyumda olmayacak. Oyuncular üzerindeki baskı da çok farklı olacaktır. Bizim sezonun geri kalanı için öncelikli hedefimiz, Türkiye Kupası'nı kazanmak. Şu an bunun için de iyi bir pozisyondayız. Yarı finalde evimizde Trabzonspor ile karşılaşacağız. Ligi de olabilecek en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki maçları kazanmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"Kendimi gerçek anlamda gösterebilmek istiyorum"

Hollanda'da NEC Nijmegen takımı altyapısından yetişen ve 18 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi, sarı-lacivertli ekipte sürekli ilk 11 oynamayı amaçladığını belirtti.

İstikrarlı şekilde forma giymek istediğini aktaran Ferdi Kadıoğlu, "Öncelikli hedefim düzenli ilk 11 oyuncusu olabilmek ve daha fazla süre alabilmek. Kendimi gerçek anlamda gösterebilmek istiyorum. Sonrası zaten kendiliğinden gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya, Almanya ve İngiltere'nin, dünyanın en önemli liglerine sahip olduğunu anlatan Ferdi, "Açıkçası benim rüyam, en azından bu liglerden birinde oynayabilmek. Bu liglerde oynamayı gerçekten çok istiyorum. Ancak çok ileriyi düşünerek de plan yapmıyorum. Şu an gerçekten çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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