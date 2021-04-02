Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Sao Paulo takımına antrenör oldu
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Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Sao Paulo takımına antrenör oldu

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Sao Paulo takımına antrenör oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Sao Paulo takımıyla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Sao Paulo takımıyla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Alex de Souza, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı mesajda, Brezilya ekibi Sao Paulo ile antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Mesajında, Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Souza, tam 26 yıl sonra aynı tarihte sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2014'te ise futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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