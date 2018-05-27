Fenerbahçeli Carlos Kameni: Paramı Verin Gideyim
Fenerbahçe'de sezon başında Malaga'dan transfer edilen tecrübeli kaleci Kameni, "Ayrılmamı istiyorsanız alacaklarımı ödeyin" dedi.
Fenerbahçe'de gönderilecek isimlerden Carlos Kameni'nin gitmeye niyeti yok. Sarı-Lacivertliler'in kaleye yerli oyunculara emanet etme isteği kapsamında göndermeyi düşündüğü Kameni'nin, "Ayrılmamı istiyorsanız alacaklarımı ödeyin" cevabını verdiği aktarıldı.
FENERBAHÇE KAMENİ'Yİ YOLLARSA 4,4 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA
Fenerbahçe, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan ve yılda 2,2 milyon euro kazanan 34 yaşındaki eldiveni takımdan yollarsa 4,4 milyon euro ödemek zorunda.
Carlos Kameni bu sezon sarı-lacivertlierle çıktığı 16 karşılaşmada 20 gol yedi, 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
YORUMLAR (6)
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Benim bu yazdıklarıma keşke bir FENERBAHÇELİ YÖNETİCİ YANIT VERSE TABİ BİZİ KALE ALIRLARSACevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben 1969 doğumluyum ve takriben 7 / 8 yaşından beri FENERBAHÇELİYİM ama klubümşe ilgili ne diyeyim anlık başarıları başarı sayıyoruz ve bir şeye yaramıyor biz veselinoviç döneminde top oynamadan 103 golle rekor kırdık o sene AVRUPADA basit bir takımdan deplasmanda guimares veya sigma olumuk tam hatırlamıyorum kabul günü gibi goller yedik ve elendik biz aslınds tssaaaaaaa o zamandan beri TOP OYNAMIYORUZ ANLIK BAŞARILARI BAŞARI SAYIYORUZ .Ya son 15 - 20 senede transfer ve bonservislere verdiğimiz ve içi hidrojen gazı gibi havaya giden dövizlere yazık şimdide en son kaleci çıktı kulüpte Ya arkadaş ne oluyoruz diyen yokmu yazık giden paralarla küçük ölçekli bir klüp satın alınmaz mıydı sadece üzüntüden soruyorum BELKİ BAZILAR GENÇ YAŞ TARAFTARLAR KIZACAK . BİZ NE ZAMAN FENERBAHÇE OLACAZ UNUTMAYIN MARŞIMIZ ŞÖYLE BAŞLAR ###MAZİNDE BİR TARİH YATAR ### SON 15 20 SENE AZ BİR ZAMAN DEĞİL ELE AVUCA GELEN 1-2 ŞEY DIŞINDA NE VAR UNUTULMASIN SÖZÜM FUTBOL İÇİN TABİKİ BASKETBOLDA ULAŞTIMIZ BAŞARILARA DİĞER KLUPLER İMRENETEK BAKIYORDUR AMA FUTBOL BİR BAŞKA OLUYOR YAAAAA ??????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Azize başkan fener bahce şampiyonCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu cocuk ilk Caglardan beri fenerde oynasaydi simdi zirvelere ulasirdikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yedek kaleciye bu para verilirmi. Madem yedek lazım 34 yaşında yabancı futbolcu getirene kadar Türkiyedeki Anadolu kulüplerindeki iyi kalecilerden birini alın 1 milyon euroya seve seve gelir. Hep volkan oynayacaksa yedek kaleciye bu kadar ödeme yapmanın ne gereği varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır