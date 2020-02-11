Fenerbahçe, ZTK'da yarı finale çıktı

11.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:25

GMG Kırklarelispor: 1-0

Mustafa AKIN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Suat Arsanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

FENERBAHÇE: Harun - Murat Sağlam, Adil Rami, Falette, Deniz (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Tolgay, Mehmet Ekici , Ferdi, Zajc (Dk. 86 Allahyar), Tolga (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), MevlütGMG KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir - Davut Babur, Müslüm Aydoğan (Dk. 73 Enis Çeliksu), İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Caner Koca, Emre Keleşoğlu, Emre Balkır, Yüksel Şişman (Dk. 65 Deniz Ataç), Mert Sinan Pekesen, Hacı Ömer Doğru (Dk. 58 Malik Karaahmet)GOL: Dk. 50 Mevlüt (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Hacı Ömer Doğru, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Mert Sinan Pekesen, İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-0 ile geçtiği GMG Kırklarelispor'u rövanş maçında 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

4'üncü dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından vuruşunda top kalenin üstünden dışarı gitti.5'inci dakikada Ferdi'den aldığı pas ile ceza yayına hareketlenen Zajc'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.12'nci dakikada Mehmet Ekici'nin pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Ferdi'nin aşırttığı top yan ağlarda kaldı.24'üncü dakikada rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Tolgay'dan seken top Zajc'ın önünde kaldı. Zajc'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak İbrahim Demir'den oyun alanına döndü.34'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç geçti. Deniz'in eza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.41'inci dakikada Tolga'nın pası ile ceza sahası hemen önünde topla buluşan Falette'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.50'inci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta top kaleci İbrahim Demir'den sekti. Dönen topa hareketlenen Mevlüt'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.83'üncü dakikada Zajc'ın pası ile buluşan Mehmet Ekici'nin içeri çevirdiği ortasında Bahadır Çiloğlu müdahale ederek tehlikeyi önledi.89'uncu dakikada soldan ceza sahasına giren Muhammed Gümüşkaya'nın yerden ortasında savunmadan seken top Tolgay Arslan'ın önünde kaldı. Tolgay'ın gelişine sert vuruşunda kaleci İbrahim Demir, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Karşılaşma 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu.

Kaynak: DHA