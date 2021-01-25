Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 20. dakikada Thiam, 52. dakikada Samatta ve 86. dakikada Cisse'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısını 44 puanlı lider Beşiktaş'ın arkasında 42 puanla 2. sırada tamamladı.

Thiam gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, son haftalardaki golcü kimliğini sürdürdü.

Sezon başından beri genelde forvetin sol kanadında sahne alan Senegalli futbolcu, mücadelenin 20. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Ligde uzun süre golle tanışamayan ve ilk gollerini 16. haftada eski takımı Kasımpaşa'ya karşı kaydeden Thiam, MKE Ankaragücü'nün ardından Hes Kablo Kayserispor'a karşı da gol buldu.

Thiam, bu sezon ligde 4. golünü atmayı başardı. Senegalli oyuncu, 85. dakikada yerini Kemal Ademi'ye bıraktı.

Samatta boş geçmedi

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mbwana Samatta, Hes Kablo Kayserispor karşısında gol atmayı başardı.

Fatih Karagümrük maçında 2 gol kaydeden ve daha sonra gol yollarında suskun kalan Samatta, mücadelenin 52. dakikasında takımının 2. golünü kaydetti.

Ligde 2 maç önce MKE Ankaragücü ağlarını da sarsan Samatta, bir maç aranın ardından yine fileleri havalandırdı.

Tanzanyalı golcü, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Samatta, 79. dakikada yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.

Ademi 5 maç sonra

Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından Kemal Ademi, sarı-lacivertli formayı 5 maç aranın ardından giydi.

Uzun süreli sakatlığı sebebiyle arkadaşlarını yalnız bırakan Ademi, mücadelenin 85. dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ademi, 86. dakikada Cisse'nin attığı golün pasını da verdi. 25 yaşındaki oyuncu, son olarak Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür