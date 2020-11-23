Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek

23.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:54
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması gerekçesiyle ülkesinde karantinada bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia da takımdaki yerini alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

İlgili Haberler

Sivas Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Sivas Belediyespor'da Fenerbahçe maçı heyecanı
Sivas Belediyespor'da Fenerbahçe maçı heyecanı
Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor
Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan İdil Fırat Şafak Sezer İrem Derici
Spor Erol Bulut Fatih Terim Lance Stroll Dorukhan Toköz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Medya Rusya Ak Parti Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 13:56:48. #1.15#
title