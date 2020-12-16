Fenerbahçe turu tek golle geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe turu tek golle geçti

16.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:18
Fenerbahçe turu tek golle geçti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın başında 11. dakikada Onur Özcan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 28. dakikada kalecisi Altay Bayındır'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Erol Bulut 3-5-2 sistemiyle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karacabey Belediyespor karşısında takımını sahaya 3-5-2 sistemiyle çıkardı.

Son günlerde sık sık sistem sebebiyle eleştiriler alan Bulut, kupa maçında değişik bir dizilişle takımını sahaya sürdü.

Savunmada üçlüye dönen genç teknik adam, kenarlarda Nazım ve Novak'ı oynatırken, çift forvette Thiam'ın arkasında Ömer Faruk'u görevlendirdi.

Altay cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Altay, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Altay, ligdeki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Ömer Faruk 30 dakika

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Karacabey Belediyespor karşısında 30 dakika forma giyebildi.

Kupa maçlarında ilk 11'de şans verilen 17 yaşındaki futbolcu, Altay'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle erkenden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Ömer Faruk, 30. dakikada yerini Oytun Özdoğan'a bıraktı.

Karacabey Belediyespor'dan protesto

Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın başında Karacabey Belediyesporlu futbolcular santra yapıldıktan sonra topla oynamayarak bir protesto gerçekleştirdi.

Futbolcular hakemin başlama düdüğünün ardından Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) oynanmamasına ilişkin protestoda bulundu.

Fenerbahçe'nin yaptığı santra vuruşu sonrasında 20 saniye topa müdahale etmeyen Karacabey Belediyesporlu oyuncular, daha sonra maça dahil oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa
24Erzincanspor İnegöl sporu tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu
24Erzincanspor İnegöl sporu tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu
Marsilya Rennes'i Üç Golle Geçiyor
Marsilya Rennes'i Üç Golle Geçiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe turu tek golle geçti | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 23:20:38. #1.14#
title