Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a resmen kiraladı
Fenerbahçe, Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığını resmen açıkladı.
31.01.2020 21:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:59
Fenerbahçe, Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Oyuncumuz Mathias 'Zanka' Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır."
29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe forması ile sezonun ilk yarısında 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.
Kaynak: DHA
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