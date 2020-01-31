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Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a resmen kiraladı

Fenerbahçe, Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığını resmen açıkladı.

31.01.2020 21:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:59
Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a resmen kiraladı

, Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın Bundesliga ekibi 'a kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Mathias 'Zanka' Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır."

29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe forması ile sezonun ilk yarısında 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.


Kaynak: DHA
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