Fenerbahçe, Yüksel Günay'ı andı
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Fenerbahçe, Yüksel Günay'ı andı

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Yüksel Günay'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ın vefatının 7. yılında anma mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe Kulübü, eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ın vefatının 7. yılında anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe'mizin ulu çınarlarından ve kulübümüzün yüksek divan kurulu başkanlarından merhum Sayın Yüksel Günay'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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