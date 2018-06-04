Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı geçerek başkan seçildiği Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde, Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda sarı-lacivertli camiayı yasa boğan bir olay yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi, kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Oy verme işlemi sırasında kalp krizi geçiren Osman Ekşi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İŞTE FENERBAHÇE RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Kulübümüzün 4295 sicil numaralı YDK üyesi Osman Ekşi vefat etmiştir.
Merhumun cenazesi 04.06.2018 Pazartesi günü Karacaahmet Şakirin Camiinden öğle (13.08) namazını müteakip kaldırılacaktır.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
YORUMLAR (18)
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bi fenerlinin daha üzerini çiz dostum :DDdCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aziz yıldırımı savunan kişiler şunu iyi biliniz. . . bu takımda başrıyı asla kabullenemedi aziz. . zicoyu kovdu enden ya. . takım okadar iyi giderken şampiyon yapan tüm hocaları kovdu. . agzı bozuk. . sportmen degil. kavgacı. . . tüm külüplerle aramız kötü. . kulup batakta borç gırtlaga dayanmış halen azizi savunanlara pes diyorum. . . taraftara paralı köpekler dedi. . . stada kimse gitmiyordu. . . seneye izleyin içerde full stad nasıl olur herkes görecekCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yirmi yıl Klübünüzü yönetmiş eski başkana biraz saygı lütfen. Bu kırılgan döneminde yazılanlar sportmenlik etiğine uymuyor.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Büyük Başkan Aziz Yıldırım Kim Ne Derse Desin Dimdik Ayakta Durdu Tüm Türkiye Ona Oynadı Yılmadı Kıvırmadı Kim Yatar 1 Yıl Ali 1 Gün yatsın da GörelimCevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun bir trabzonsporlu olarak fenerbahçe camiasının başı sağolsun diyorum ebediyete intikalde hiç bir ayrım yapılmamalı diye düşünüyorumCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır