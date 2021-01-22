Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, yarın çevrim içi yapılacak
22.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:41
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yarın çevrim içi gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yarın çevrim içi gerçekleştirilecek.
Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden 10.30-13.30 saatleri arasında yapılacak.
Sarı-lacivertlilerin toplantısı, Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür