Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı internet üzerinden yapılacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı, 18 Temmuz Cumartesi günü internet üzerinden yapılacak.
06.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:52
Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı, 18 Temmuz Cumartesi günü internet üzerinden yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
Toplantının Fenerbahçe Televizyonu ve Fenerbahçe YouTube hesabından canlı yayımlanacağı aktarıldı.
Kaynak: AA