Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK), koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılıyor. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Temmuz ayı divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, evinden yönetirken Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. VEFA KÜÇÜK: '15 TEMMUZ, BU ÜLKENİN MARUZ KALDIĞI EN FECİ VE ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR EYLEMDİ'Online gerçekleştirilen divan toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vefa Küçük, "Hem ülkemizde, hem de dünyada baş gösteren koronavirüs nedeniyle hepimiz tedbirli, mesafeli ve maskeliyiz. Bunlara riayet ettiğimiz sürece, Allah'ın da takdiridir ama inşallah sağlıkla hayatımızı sürdüreceğiz. 15 Temmuz, bu ülkenin maruz kaldığı en feci ve üzüntü verici bir eylemdi. Kendi bağrımızdan yetişmiş, ordu ve emniyet mensupları, milli servetimiz olan tanklarımızı, tüfeklerimizi ve uçaklarımızı milletimizin üstüne kullanmaktan çekinmemişler, milli iradenin tecelli ettiği TBMM'yi bombalamışlar, devletin başı Cumhurbaşkanımızı bulunduğu yerde yakalamak için büyük gayret göstermişler ama Ulu Tanrı onların gayelerini hep boşa çıkardı. Bugün rahat ediyorsak, huzur ve demokrasi içinde bu toplantıları yapıyor, bu yaşantımızı sürdürebiliyorsak, ordumuza, emniyet güçlerimize, başta sokağa çıkmak suretiyle kalkışmayı önleyen yüce Türk milletine büyük mesuliyetimiz ve vicdan borcumuz vardır. Hepsine teşekkür ediyoruz, hepsinden Allah razı olsun. Bu mücadelede hayatını kaybeden 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 193 gazimiz var. Onlara da sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum' dedi."15 TEMMUZ İLE 3 TEMMUZ'UN ÇOK YAKIN BAĞLANTILARI VAR"Vefa Küçük, 3 Temmuz'un, 15 Temmuz darbe girişimi için ön hazırlık olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz ile 3 Temmuz'un çok yakın bağlantıları var. Türkiye Cumhuriyeti'ne 15 Temmuz'da el koymaya yeltenen, başta büyük devletler olmak üzere dış mihrakların yardımıyla demokrasimize el koyup, parlementer sistemimize son verip, seçimlere katılmadan ülkenin yönetimini ele geçirmek niyetinde olan FETÖ, 3 Temmuz 2011'de spor camiasını ele geçirip ön hazırlık yapmak niyetiyle o günkü başkanımıza, yöneticilerimize ve kulüp çalışanlarımıza kumpas hazırlamışlardır. Bu kumpasla özel yetkili savcılar ve onların emrindeki FETÖ mensubu emniyet güçlerinin iş birliğiyle başkanımız ve yöneticilerimiz Metris'e gönderildi. Türkiye'de herkes uydurma kumpas iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet Berk'i, özel yetkili başsavcı vekili Zekeriya Öz'ü, kupasın içinde olan, yargılamayı yapan ağır ceza mahkemesi başkanı Mehmet Ekinci'yi çok iyi bilirler. Bunların hepsinin FETÖ'nün mensubu olduğu ortaya çıktı. Bir kısmı yurt dışına kaçmış, mahkeme başkanı da kaçmaya teşebbüs ederken yakalanış ve cezaevine konulmuştur. Kime yanlış yaparsanız, kime kumpas kurarsanız o an için başarılı olduğunuzu zannedersiniz ama ilahi adalet bumerang gibi döner dolaşır ve yakanıza yapışır. 3 Temmuz'da uğradığımız haksızlığa, kupası kuran başta FETÖ elebaşı olmak üzere hepsi yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Fenerbahçe'ye yaptıkları yanlışın vicdan azabıyla yaşıyor. Fenerbahçeliler olarak 3 Temmuz'a çok önem veriyoruz. 3 Temmuz, kulübümüz için ne kadar tehlikeli olursa olsun, bizler yine Tanrı'nın bizi imtihan etmesiyle karşılaştık. Başkanımız ve yönetimde olan arkadaşlarımız, büyük cesaret gösterip Fenerbahçe camiasına birlik ve beraberliği aşıladı. Bizler, o günkü başkanımıza, yönetimimize ve Türkiye'nin hukuk sistemine sahip çıktık. Fenerbahçe camiası, Türk toplumu ve sporu içinde ayrıcalığa sahiptir. İnşallah hem ülkemiz hem de kulübümüz, bir daha bu kumpaslarla veya benzeri ele geçirmelerle muhatap olmaz, hem ülkemiz hem de kulübümüz ilelebet payidar olur" diye konuştu.BURAK KIZILHAN: ŞİKE KUMPASI KIRMIZI ÇİZGİMİZFenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, koronavirüs salgını sürecinde bütün önlemleri aldıklarını ifade ederek, Türkiye'de bir ilke imza atarak Yüksek Divan Kurulu Toplantısını online olarak yapmaya başladıklarını dile getirdi. Burak Kızılhan, "Her fırsatta şike kumpasının kırmızı çizgimiz olduğunun altını çizerek ifade etmiştik. Bu kara lekenin karşısında yer almak için hukuki her türlü adımımızı atıyoruz. 9-20 kasım tarihlerine ertelenen kumpas ile 6 kasıma ertelenen sözde şike davasından sevinçli haber almayı en kısa sürede bekliyoruz" dedi.Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Futbol A Takım İdari Menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Öznur Kablo Takım Menajeri Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Voleybol Şubesi İdari Menajeri Abdullah Paşaoğlu, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand ve Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt, ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı."KULÜBÜMÜZ AYRICA TARAFTAR İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE TÜRKİYE'DE ÖNCÜ OLMAK İÇİN ÇALIŞMALARINA HIZ VERMİŞTİR"Burak Kızılhan daha sonra kulüp bünyesindeki sporcuları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, "Taraftarlarımızdan yoksun bir şekilde mücadele ediyoruz. Kulübümüze yeni gelir kalemi oluşturmak için kartonet taraftar projesini hayata geçirdik. Kulübümüz ayrıca taraftar ilişkileri yönetiminde Türkiye'de öncü olmak için çalışmalarına hız vermiştir. Forma tanıtımımız, liglerin temmuz ayına sarkmasından dolayı ağustos ayı içerisinde olacaktır. Bayramlaşma törenimizi 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

