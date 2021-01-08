Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, 23 Ocak'ta çevrim içi yapılacak
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, 23 Ocak'ta çevrim içi yapılacak

08.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:14
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, 23 Ocak'ta çevrim içi yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, 23 Ocak Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, 23 Ocak Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirilecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yüksek Divan Kurulu toplantımız 23 Ocak Cumartesi günü 10.30-13.30 saatleri arasında on-line olarak yapılacak ve Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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