"Maçın başında avantaj yakaladık ama penaltıyı kaçırdık"

"Hatalarımız düzeltmeye çalışacağız"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Hikaye yarım kalmayacak. Ben hala inanıyorum, önümüzde çok maç var, daha çok şey olacak bu ligde" dedi.

Ligi şampiyonlukla noktalayacaklarına hala inandıklarını vurgulayan Pereira, "Önümüzde hala çok maç var ve rakipler puan kaybedecek. Bu ligde çok şey olacak, aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda o hırsı, yardımlaşmayı görmesem söylemim farklı olurdu. Takımım 2-0'dan sonra bile elinden geleni yaptı. Benim hedefim hala bu ligi kazanmak. Bu taraftar kitlesi çalıştığım en iyi taraftar kitlesi. Başkan kadar onlar da etkili oldu dönmemde. Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar ama onlar benim için en iyi taraftar kitlesi. Ben her zaman çok çalıştım. Kariyerimi böyle elde ettim. Hiçbir şey benim için kolay olmadı. Geçmişte kimsenin inanmadığı şampiyonluklar da elde ettim. Takımımın mental anlamda daha iyi olması için çalışmak benim planım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Her zaman toplarımız direkten dönmeyecek, her zaman penaltı kaçırmayacağız. Gökten bir şey düşmeyecek ve bizim yapmamız gereken sadece çalışmak" dedi.

