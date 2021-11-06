Fenerbahçe Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetemindeki antrenmanda Royal Antwerp maçının on birinde görev yapan oyuncular yenileme çalışmasıyla günü noktaladı.

Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrasında dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler idmanın ardından kampa girdi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdi

Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdi

 Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü

Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü

 Dolmabahçe'de nefes kesen maç! Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı

Dolmabahçe'de nefes kesen maç! Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title