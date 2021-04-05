Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Metin Sipahioğlu, Süper Lig'in 32. haftasında oynadıkları Yukatel Denizlispor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Metin Sipahioğlu, Süper Lig'in 32. haftasında oynadıkları Yukatel Denizlispor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan