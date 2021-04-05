Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Metin Sipahioğlu, Süper Lig'in 32. haftasında oynadıkları Yukatel Denizlispor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Selahattin Baki: 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok
Selahattin Baki: 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok
Fenerbahçe'de Samatta'nın golü sonrası tüm takım Emre Belözoğlu'na koştu
Fenerbahçe'de Samatta'nın golü sonrası tüm takım Emre Belözoğlu'na koştu

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Metin Sipahioğlu, Süper Lig'in 32. haftasında oynadıkları Yukatel Denizlispor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçının ardından
Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçının ardından
Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçının ardından
Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Dilan Çıtak Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Diego Can Bartu Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fatma Şahin Yusuf Yazıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 22:06:06. #1.14#
title