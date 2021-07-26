Fenerbahçe Youtube katıl butonu ücretsiz mi? Fenerbahçe Youtube katıl fiyatı ne kadar? Youtube katıl nedir?
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Fenerbahçe Youtube katıl butonu ücretsiz mi? Fenerbahçe Youtube katıl fiyatı ne kadar? Youtube katıl nedir?

Fenerbahçe Youtube katıl butonu ücretsiz mi? Fenerbahçe Youtube katıl fiyatı ne kadar? Youtube katıl nedir?
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını katıl butonu ile taraftarların Youtube üzerinden hazırlık maçlarını izlemesini sağlıyor. Peki, Fenerbahçe Youtube katıl ücretsiz mi? Fenerbahçe Youtube katıl fiyatı ne kadar? Youtube katıl nedir?

Gelişen teknoloji ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte futbol kulüpleri de sahanın dışında ayrı bir rekabet ve gelir elde etmekte. Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe son dönemde yaptığı yeniliklerle gündeme geliyor. Youtube üzerinden Galatasaray ve Beşiktaş gibi video paylaşımları yapan Sarı-Lacivertli ekip Youtube "Katıl" butonu üzerinden taraftarlarına aylık ücret ile hazırlık maçlarını internet ve telefonun olduğu her yerden izleme imkanı sunarken, futbol takımlarına ekstra kazanç imkanı sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan maçlarda aktifleşen katıl butonu özellikle hazırlık maçlarından önce birçok kişi tarafından merak edilmekte. Fenerbahçe Youtube katıl butonu ile ilgili soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL BUTONU ÜCRETSİZ Mİ?

Fenerbahçe Youtube üzerinden aktifleştirdiği Katıl Butonu kullanılan cihaza göre kredi kartı üzerinden izlemekte olduğunuz resmi kanallara ek gelir hedeflenerek yapılmaktadır. Fenerbahçe'nin Youtube kanalına üye olmanız yani "Katıl butonu" seçeneğini aktifleştirmeniz için aylık olarak ya da yayın başına ücret ödemeniz gerekmektedir.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL BUTONU NE KADAR?

Fenerbahçe'nin Youtube kanalından özel içerikler ve hazırlık maçlarına erişebilmek için taraftarların ödemesi gereken ücret aylık olarak 15₺'dir. Bu ücret kulüpler için ekstra destek sağlamaktadır.

YOUTUBE KATIL BUTONU NEDİR?

Youtube'un "Abone ol" ve "Bildirimleri aç" butonları yanında sıkça görmeye başladığımız özelliklerden birisi de "Katıl" butonu oldu. "Katıl" butonu özellikle oyuncuların kullandığı Twitch'teki bağış sisteminin Youtube platformundaki adıdır. Yapılan canlı yayınlarda desteklediğiniz kişilerin özel içerikleri, canlı yayınlarını teşvik etmek amaçlı kanal sahiplerine destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. İzleyiciler katıl butonu üzerinden kanal sahibinin belirlediği ödeme seçenekleri üzerinden kanal sahibine yayın başına ya da aylık olarak bağışta bulunmanızı sağlar.

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Fenerbahçe Youtube katıl butonu ücretsiz mi? Fenerbahçe Youtube katıl fiyatı ne kadar? Youtube katıl nedir? - Haberler
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