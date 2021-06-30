Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübünde 25-26 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Fenerbahçe Kulübünde 25-26 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, tek liste olarak seçime giren Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı şöyle:

Ali Koç: Yönetim ve icra kurulu başkanı

Erol Bilecik: Başkan vekili, icra kurulu üyesi, basın sözcüsü, kurumsal iletişim, finans, muhasebe, denetim, bütçe, vergi, insan kaynakları, FB TV

Burak Kızılhan: Genel sekreter, icra kurulu üyesi, gelir oluşturma ve pazarlama

Ömer Temelli: İcra kurulu üyesi, stat yönetimi, tesisler, turizm ve catering

Mehmet Dereli: İcra kurulu üyesi, dış ilişkiler

Fethi Pekin: Sportif olmayan hukuk işleri, tüzük yönetimi

Sertaç Komsuoğlu: Muhasip üye, erkek basketbol şubesi

Simla Türker Bayazıt: Voleybol şubesi, sosyal sorumluluk

Hüseyin Arslan: Gayrimenkul yatırım ve projeler, kamu ilişkileri, sosyal sorumluluk

Esin Güral Argat: Fenerium

Nüket Küçükel Ezberci: Kamu ilişkileri

Ahmet Ketenci: Stat yönetimi, stat turu, turizm ve catering

Alper Pirşen: Sportif hukuk işleri, futbol altyapı

Kemal Danabaş: Kadın basketbol şubesi

Ruşen Çetin: Şube ve dernekler

Selma Altay Rodopman: Yelken şubesi, üye ilişkileri, FB Gençlik Kulübü

Ömer Okan: Eğitim kurumları ve eğitim tesisleri, spor okulları

Selahattin Baki: Basın sözcüsü

Bekir İrdem: Kürek şubesi, müze yönetimi, dış ilişkiler,

İlker Dinçay: Gayrimenkul yatırım ve projeler, atletizm, boks, masa tenisi, yüzme şubeleri

Özgür Özaktaç: Futbol altyapı

Can Gebetaş: Kurumsal iletişim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı - Haberler Spor
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