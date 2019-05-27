Fenerbahçe yönetimi Silivri'de

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri'de görülen Kumpas Davası'nın 12. duruşmasına geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görülecek 12. Kumpas Davası duruşması için salona giriş yaptı. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy önderliğinde salona giriş yapan yönetim kurulu üyelerinin daha sonra bir açıklama yapması bekleniyor.

(OK-SK-S)

Kaynak: İHA