Fenerbahçe Yönetimi, Genelkurmay Başkanı Güler'i ziyaret etti
Haberler » Güncel » Fenerbahçe Yönetimi, Genelkurmay Başkanı Güler'i ziyaret etti - Haber

Fenerbahçe Yönetimi, Genelkurmay Başkanı Güler'i ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti.

26.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:25
Fenerbahçe Yönetimi, Genelkurmay Başkanı Güler'i ziyaret etti

Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'i makamında ziyaret etti.

Fenerbahçe yönetimi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti. Ziyarete başkan Koç'un yanı sıra Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yöneticiler Turhan Şahin, Sertaç Komsuoğlu ve Ömer Okan katıldı.

Başkan Ali Koç, Genelkurmay Başkanı Güler'e günün anısına Fenerbahçe forması hediye etti. Görüşme sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler