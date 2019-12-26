Fenerbahçe Yönetimi, Genelkurmay Başkanı Güler'i ziyaret etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti.
Fenerbahçe yönetimi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti. Ziyarete başkan Koç'un yanı sıra Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yöneticiler Turhan Şahin, Sertaç Komsuoğlu ve Ömer Okan katıldı.
Başkan Ali Koç, Genelkurmay Başkanı Güler'e günün anısına Fenerbahçe forması hediye etti. Görüşme sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.
(İHA)