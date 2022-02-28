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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, istifa etti

AA, Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, görevinden istifa etmiştir. Sayın Alper Pirşen'e kulübümüz adına ortaya koyduğu emek ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Fenerbahçe, İstifa, Spor, Haberler

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