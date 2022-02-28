Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, görevinden istifa etmiştir. Sayın Alper Pirşen'e kulübümüz adına ortaya koyduğu emek ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.