Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Slavia Prag eşleşmesini değerlendirdi Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, UEFA Konferans Ligi play-off turunda eşleştikleri Çekya temsilcisi Slavia Prag'ın hafife alınmaması gereken bir takım olduğunu söyledi.

Kura çekiminin ardından FB TV'ye değerlendirmede bulunan Baki, UEFA Konferans Ligi'nde kolay rakip olmadığını, kuraya katılan ekiplerin hepsinin Avrupa'nın kalburüstü takımları olduğunu belirtti.

Slavia Prag'ın Çekya Ligi'ni domine ettiğini aktaran Baki, "Pozitif futbol oynuyorlar. Genç ve gelecek vadeden bir teknik direktörleri var. Genel duruma baktığımızda enteresan ve ilginç bir takım. Asla hafife almamamız lazım, asla da çekinmememiz lazım. Kadıköy'de tabii ki bizim taraftar desteğimiz çok önemli. Taraftarımızın desteğiyle ilk maçın ardından deplasmana iyi bir sonuçla gittiğimiz takdirde, eleyebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Güzel ve enteresan bir kura" diyen Selahattin Baki, "Deplasman karneleri birazcık daha iyi. Dikkat edilmesi gereken bir takım ama biz ona göre analizlerimizi yapacağız, önlemlerimizi alacağız. Avrupa maceramız bu kulvarda devam ediyor. Gönül isterdi ki tabii UEFA Avrupa Ligi'nde devam edelim ama böyle oldu. Hayırlısı. Enteresan bir kupa, enteresan bir rakip. Bizim inancımız tam. Avrupa Ligi'nde Frankfurt deplasmanı ve İstanbul'daki Antwerp maçı hepimizin hafızalarında kaldı. Biraz daha şanslı olsaydık, belki şimdi başka şeyler konuşuyorduk ama futbol böyle bir şey. Bazı şansızlıkları, bazı hataları lehte ve aleyhte affetmiyor. Futbol kaderi, diyelim." ifadelerini kullandı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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