Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Pelkas'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 3-0 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Dimitrios Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili ilk gelen sonuçların iyi olduğunu söyledi.

Baki, Pelkas'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde yaptığı açıklamada, futbolcunun aldığı darbeden dolayı kendisine beyin, boyun ve göğüs tomografisi çekildiğin belirtti.

Sonuçların beklenenden iyi olduğunu ifade eden Baki, "İlk gelen sonuçlar iyi. Ancak aldığı darbede orada bayıldı. Geçici bir süre hafıza kaybı yaşadı. Ambulansta biraz kendine gelmeye başladı. Asıl hastanede tamamen kendine gelebildi. Şu anda kötünün iyisi bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Yalnız doktoru aldığı darbeden dolayı yine de birkaç gün istirahat etmesi, müşahede altında tutulması gerektiğini söyledi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en yakın zamanda aramıza dönecek. Gollerine ve asistlerine devam edecek." diye konuştu.

Baki, bir gazetecinin, "Pelkas kendine gelince ilk sorduğu şey neydi" sorusuna ise "İlk sorusu maçın kaç kaç bittiği oldu. 3-0 bittiğini söyledim. Kimin attığını sordu. Ben de Serdar Aziz deyince baş parmağıyla okey işareti yaptı. Kart gördü mü dedi. Görmedi dedik. Tabii şaşırdı çocuk da. O da böyle bir ortam görmediği için. Yakın bir kültürden geliyor ancak buradaki ortamı da tahmin etmek güç" şeklinde cevap verdi.

"Bugün hepimizin istediği ve özlediği bir ilk yarı izledik"

Karşılaşmayı değerlendiren Baki, şunları kaydetti:

"Bugün hepimizin istediği ve özlediği bir ilk yarı izledik. Güçlü bir ilk yarı izledik. Skoru da bulduk. Daha da fazla bulabilirdik. Güzel moralli bir şekilde devre arasına girdik. İkinci yarıda zaman zaman durağan olduk ancak skoru korumasını bildik. Farkı da açtık. Sportif açıdan mutlu bir şekilde İstanbul'a dönüyoruz."

"Yalnız hakikaten, bazı "adalet istiyoruz" diye bağıran ve çığırtkanlık yapanlar var. Bunlar artık komedi." diye sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi, şu görüşleri paylaştı:

"Bu camia 2014 yılından bu güne kadar son 7 yıldır bir tane şampiyonluğu yok. Hala algı yapılıyor. Hala utanmadan yüksek sesle bağırma çağırma. Sen değil miydin Fenerbahçe kurşun yediği zaman güle oynaya oradan otobüsle geçen. Neyin adaletinden bahsediyorsun sen. Bu camianın bu takımın canına kastediyorsun. Son iki haftadır bizim iki tane oyuncumuz ambulansla, koltuk değnekleriyle sahadan çıkıyor. Bir tane sarı kart dahi yok. Bu ülkede Fenerbahçe aleyhine algı yaparak kariyer yapanlar, ekmek parası kazananlar var. Bunlar tekrar çıktı ortaya. Bu takımın 2011'den beri sadece 2 şampiyonluğu var. Dolayısıyla bu lobi faaliyetlerinin ve bu çığırtkanlığın en çok kime yarıyor bence ortada. Artık bütün spor kamuoyunun buna uyanması lazım. Rekabet de bir yere kadar. İnsanda biraz utanma olur. Bugün Pelkas'a yapılan hareket, ABD'de dövüş sporlarında böyle bir hareket yapıldığı zaman gecenin nakavtı diye ekstra bonus verirler. Bir tane sarı kart yok. İnsanda hakikatten biraz utanma olur."

"Birlik olalım kol kola girelim. Yürüyelim"

Bir gazetecinin, "Fenerbahçe'nin hocası hep istifayla gündeme geliyor. Erol Hoca'ya haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Baki, şu görüşleri paylaştı:

"Tabii bu bizim camianın ekstrem tutkusundan da kaynaklanıyor. Bizim tutkumuz bazen can yakıyor. Yani şimdi oyunu beğenmeyebilirsiniz. Memnun olmayabilirsiniz ama madalyonun hep iki tarafına bakmak lazım. Son 15-16 yılın en iyi deplasman takımı var. Kendi evimizde çok daha iyi olabilirdik ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Biz öyle reaksiyonlar veriyoruz ki bu da yılların birikimi oluyor. Onları da anlamak lazım. Yani şu 12 maç biraz frene basalım. Birlik olalım kol kola girelim. Yürüyelim. Bir araya geldiğimiz zaman bu kadar eleştirilen takım şu anda şampiyonluk adayı. Bir maç oynayacağız ondan sonra Beşiktaş. Her şeyin değişebileceği bir ortamdayız. Bu kadar algı bu kadar lobi yazık günah."

Şampiyonluk yarışı konusunda ise Baki, "İnancımız sonsuz. Öyle hakem faktörleri olmasın bu takım kesin şampiyon olur. Biz herkesten daha iyiyiz. Herkesten daha motive futbolcularımız var. İki hafta üst üstü sedyeyle koltuk değnekleriyle sahadan futbolcu uğurluyoruz. Çıkan bir sarı kart yok. Kaldı ki gündeme bile getiren yok. Marcao diye bir adam var. Herhalde milletvekili oldu. Takip etmediğimizden beri baya bir dokunulmazlığı var. Her hafta hakemlere, rakip futbolculara acayip acayip hareketler. 90 dakikayı tamamlıyor. Fenerbahçe'de böyle bir hareketi yapan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu. Lütfen artık bütün eleştirileri biz alıyoruz. Yeter. Kol kola girip yürüyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm