Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, gündemi değerlendirdi
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Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, gündemi değerlendirdi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli futbol takımıyla ilgili hatalarından ders çıkardıklarını ve sezon sonunda taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalar yapacaklarını söyledi.

10.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:10

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli futbol takımıyla ilgili hatalarından ders çıkardıklarını ve sezon sonunda taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalar yapacaklarını söyledi.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Baki, futbolda A takım ve altyapı yapılanması ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne kurulan "FenerLAB Analiz Merkezi" hakkında değerlendirmede bulundu.

Selahattin Baki, futbolda geçen 2 sezonda yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarını belirterek, "A takımla alakalı son 2 yıldır hatalar yapıldı. Bunları üzerimize alıyoruz. Ders çıkartarak, çok daha sakin ve ince eleyip sık dokuyarak adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu hem başkanımız hem de yönetim kurulu tarafından sezon sonunda tek tek açıklanacaktır. O konuda taraftarın içinin rahat olmasını istiyorum. Sonuç itibarıyla henüz sezon bitmedi. Bazı eleştirilere bakıyorum, sezon bitmiş gibi bizden açıklama bekleniyor ama unutmamak gerekiyor ki, 8 hafta daha lig devam edecek. Kupa maçlarımız devam ediyor. Dolayısıyla sezon bittikten sonra bazı açıklamalar yapıp, taraftarlarımızın yüreğine su serpeceğiz." diye konuştu.

Tahir Karapınar'ın futbol akademisi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmesiyle ilgili bilgi veren Baki, şöyle devam etti:

"A takımla beraber altyapıyla ilgili de bazı adımlar atma kararı aldık. Yaptığımız araştırmalarda, özellikle Ege bölgesindeki futbolcu havuzuna hakim olması, 37 yaşına kadar profesyonel futbol oynamış bir kariyeri olması, Türk futbolundaki bize ulaştırılan referansları, çocuklara dokunma, babacanlık, ağabeylik üslubu altında iyi hocalık yapmasından dolayı, altyapı için anlaşmaya vardık. Kendisinin pro lisansı var. Önümüzdeki sezondan itibaren A takım ile altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek. Arada bir köprü görevi görecek. Ciddi bir görevdir. Bu 8 haftalık süreç hem onun hem bizim avantajımıza. A takımımıza da pro lisansı olduğu için yardımcı olacak. 8 haftanın sonunda altyapıdaki görevine devam edecek. Dereağzı'na gittikten sonra da Samandıra'daki köprü görevi bitmeyecek. O ilişki hep devam edecek."

"Sezon sonuna kadar eldeki kadroyla devam edeceğiz"

Selahattin Baki, sezon sonuna kadar A takımı mevcut teknik ekibin götüreceğini kaydetti.

Camianın yeni teknik direktörün açıklanmasını beklediğini aktaran sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, şu ifadeleri kullandı:

"Camiamız teknik direktör beklentisinde. Çok iyi anlıyoruz. Sezon sonunda bu açıklamaları yapacağız. Sezon sonuna kadar eldeki kadroyla devam edeceğiz. Hocanın önemi kadar, etrafını kimlerle donatacağımız da önemli. Bunun da dersine çalışıyoruz. Gece gündüz insanlarla görüşüyoruz. Referanslar topluyoruz. Aklımızdaki insanlarla birebir görüşmeler yapıyoruz. Örneğin Marco Aurelio. Marco Aurelio neden önemli? Bu camianın formasının ağırlığını, Fenerbahçe tarihinin ne demek olduğunu bilen birisi. Yabancı olmasına rağmen Türk Milli Takımı'na kadar yükselmiş bir isim. Ciddi başarıları var. İspanyolca, Portekizce ve Türkçesi çok üst düzeyde. Dolayısıyla her yabancı futbolcuyla, kim gelirse gelsin hocayla yakın ilişki kurabilecek biri. Bunun haricinde Fenerbahçe kültürünün olmazsa olmazı olan, Brezilya ilişkilerinde de o kültürü ve ilişkiyi canlı tutmak adına da çok faydalı olacak. Hocanın etrafını doğru donatmak derken, bundan bahsediyorum. Bana göre bu taşlardan bir tanesi Aurelio idi."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerinin altını çizen Selahattin Baki, "Kovid-19 süreci başladığı andan itibaren bir gün dahi ara vermeden başkanımızın önderliğinde ilgili yönetici arkadaşlarla ve ilgili profesyonel arkadaşlarla hem futbol A takım yapılandırması hem altyapı yapılandırması hem de önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak olan teknik direktörle alakalı bütün görüşmelerimizi, planlarımızı yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bir gün bile ara vermediğimizden camiamızın şüphesi olmasın. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

"Teknolojik olarak Samandıra başka seviyeye çıkıyor"

Selahattin Baki, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kurulan laboratuvar ile sakatlıklar öncesi tedbir alacaklarını söyledi.

Kaptan Emre Belözoğlu'nun tavsiyesiyle "FenerLAB"ı kurduklarını aktaran Baki, "Bu kaptanımız Emre'nin Avrupa kariyerinde gördüğü, yaşadığı bir olaydı. Evet bir laboratuvar kuruldu. Bazı teknolojik aletler Samandıra'ya alındı. Özellikle sakatlık önleyici aletler ve programlar Samandıra'ya taşınıyor. Mesela hangi futbolcunun ne kadar yorgun olduğu bazen hiç belli olmuyor. Bu testlerle futbolcunun yorgunluk derecesi veya kaslarında sertleşme olup olmadığı tespit ediliyor. Bunlar sakatlıkları önleme açısından çok önemli adımlar. Teknolojik olarak Samandıra başka seviyeye çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baki, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile ardından da 16 Haziran Salı günü Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor ile oynayacakları maçlarla ilgili şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki taraftarlarla beraber olalım ancak dünyadaki şartlardan dolayı şu maçı oynayabilmemiz büyük bir olay. Taraftarımız iyi günde kötü günde bize destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Dualarını, pozitif enerjilerini esirgemeyeceklerini biliyoruz. Uzun bir süre ilk defa resmi maça çıkıyoruz. Çok önemli bir karşılaşma. Ardından çok önemli bir kupa maçımız var. Şu anda odaklanmış bir şekilde cuma gününü ve ardından oynayacağımız kupa maçını bekliyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Kovid-19 süreci halen devam ediyor. Böyle zamanlarda er meydanına çıkıp oynamak kolay değil. Herkese başarılar diliyorum ama tabi ki her zamanki gibi en üstün başarılar her zaman Fenerbahçe'nin olsun."

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, gündemi değerlendirdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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