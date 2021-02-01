Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den İrfan Can Kahveci transferi değerlendirmesi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den İrfan Can Kahveci transferi değerlendirmesi Açıklaması

01.02.2021 01:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 01:22
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den İrfan Can Kahveci transferi değerlendirmesi Açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili, "İrfan Can Kahveci kendi isteğiyle ait olduğu Fenerbahçe'sine kavuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili, "İrfan Can Kahveci kendi isteğiyle ait olduğu Fenerbahçe'sine kavuştu. Gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Selahattin Baki, İrfan Can Kahveci transferinin açıklanmasının ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kulüp televizyonuna, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile İrfan Can Kahveci'nin de yer aldığı yayında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli takıma hayırlı uğurlu olmasını dileyen Baki, "Bu transferin asıl kahramanı öncelikle başkanımız Sayın Ali Koç ve sportif direktörümüz Emre Belözoğlu. Sayın Göksel Gümüşdağ'a da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Selahattin Baki, "Bu transfer gündeme geldiğinden beri herkes konuştu, İrfan hariç hemen hemen herkes konuştu. İşte İrfan'ın hangi takımı tuttuğu, tutmadığı hepsi polemik oldu. İrfan Can Kahveci kendi isteğiyle ait olduğu Fenerbahçe'sine kavuştu. Gerçekten çok mutluyuz. Ben de kaptanımıza (Emre Belözoğlu) çok teşekkür ediyorum, bu işte lokomotif görevi gördü ve işi bitirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İstifa Oyunlar Jandarma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den İrfan Can Kahveci transferi değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 01:23:50. #1.16#
title