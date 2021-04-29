Fenerbahçe yoğun fikstürde az dinlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Fenerbahçe yoğun fikstürde az dinlendi

Fenerbahçe yoğun fikstürde az dinlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de takım sayısının 21'e yükselmesinin ardından sıkışık fikstürde az dinlenirken, deplasman yolculukları sebebiyle az antrenman yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de takım sayısının 21'e yükselmesinin ardından sıkışık fikstürde az dinlenirken, deplasman yolculukları sebebiyle az antrenman yaptı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon pandemi dolayısıyla küme düşme durumu kaldırılmasının ardından 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanıyor. 21 takımla oynanan Süper Lig'de birçok takım sıkışık fikstürden dolayı sakatlık, dinlenmeme gibi sorunlar yaşarken, Fenerbahçe de bu yoğun fikstürden bir çok problem yaşadı. 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, 72 saat sonra 7 Ocak Perşembe günü Alanyaspor karşısında sahaya çıktı. Bu maça sadece 1 rejenerasyon antrenmanı ve 1 taktik çalışma ile Alanyaspor maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçtan yine 72 saat sonra Erzurum deplasmanı için yola çıktı. 11 Ocak'ta Erzurum ile deplasmanda karşı karşıya geldikten yine 72 saat sonra sarı-lacivertli ekip, 14 Ocak'ta kupada Kasımpaşa maçını oynadı. Bu müsabakanın ardından Fenerbahçe, 3 gün sonra 18 Ocak Pazartesi günü Kadıköy'de MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. 20 Ocak'ta maçtan 45 saat sonra Sivas deplasmanı için yola çıkan sarı-lacivertliler, 72 saat sonra -11 derecede Sivas ile karşılaştı. Sivas deplasmanından 72 saat sonra 25 Ocak'ta Kadıköy'de Kayserispor maçına çıkan Fenerbahçe, bu dönem sonrası ilk kez 5 günlük bir ara yaşadı ve 30 Ocak'ta sahasında Çaykur Rizespor müsabakasına çıktı. Rizespor maçından 42 saat sonra Hatay deplasmanı için yola çıkan sarı-lacivertliler, 69 saat sonra Hatayspor maçında sahada yer aldı. Hatay deplasmanı dönüşü ardından 4 gün sonra Galatasaray ile 6 Şubat'ta derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe, bu maçtan 74 saat sonra 9 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadı. Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir ile oynanan kupa mücadelesinin ardından 4 gün sonra 13 Şubat'ta Karagümrük ile oynadı.

Sarı-lacivertliler, yoğun oynadığı bu dönemlerde az dinlenirken, deplasman yolculukları sebebiyle yenilen ve taktik antrenmanlarında sıkışık fikstürden dolayı sıkıntı yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu
Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Fırat Aydınus Özgür Yankaya Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe yoğun fikstürde az dinlendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:06:00. #1.15#

title