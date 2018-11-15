Fenerbahçe'yi Avrupa Liginden Eleyen Vardar Battı
Fenerbahçe'nin geçen yıl UEFA Avrupa Liginde elendiği Vardar, ekonomik anlamda çok zor günler geçiriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi eleyerek tarihinde ilk kez grup aşamalarına kalan Makedonya'nın en köklü takımlarından Vardar, büyük bir ekonomik krizinin içine girdi.
Bir süredir yaşanan ekonomik sorundan dolayı futbolcularına maaş ödemeyen Vardar, UEFA'nın da kıskacında. Makedon kulübü yaşanan zor durumdan dolayı yaklaşık 8 aydır futbolculara maaş ödemiyor. Kulübün tüm hesapları bloke edildi. Yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak isteyen Vardar'da, kulüpte çalışan antrenörlerin büyük bölümü paralar ödenmediği için antrenman yaptırmayı durdurdu.
"FENERBAHÇE'DEN SONRA HER ŞEY TEPETAKLAK GİTTİ"
Futbol Arena'nın haberine göre; Vardar yönetiminden yapılan açıklamada, "Şu anda gerçekten zor durumdayız. Geçen sezon bu zamanlarda Avrupa Ligi'nde gruplardaydık ve geldiğimiz nokta inanılır gibi değil. Fenerbahçe gibi bir takımı eledik, gruplara kaldık. Ondan sonra her şey tepetaklak gitti." ifadelerine yer verildi.
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Beter olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FB YENDİ BATTI ...DENİZLİ .HASIZLIK YAPMIYCAKSINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aykut kucukmen nin takimi naolucak . . . uctemmuz sbebide ama fenerbahce taraftari aadam efsane diyor hahahahhaahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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liverpool dan 8 yiyenlerin dalga geçmeye çalıştığı elim hadise. . . başka diyeceğim yoktur hakim bey.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Fener in de ondan farkı yokCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır