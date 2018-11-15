Fenerbahçe'yi Avrupa Liginden Eleyen Vardar Battı

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi eleyerek tarihinde ilk kez grup aşamalarına kalan Makedonya'nın en köklü takımlarından Vardar, büyük bir ekonomik krizinin içine girdi.

Bir süredir yaşanan ekonomik sorundan dolayı futbolcularına maaş ödemeyen Vardar, UEFA'nın da kıskacında. Makedon kulübü yaşanan zor durumdan dolayı yaklaşık 8 aydır futbolculara maaş ödemiyor. Kulübün tüm hesapları bloke edildi. Yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak isteyen Vardar'da, kulüpte çalışan antrenörlerin büyük bölümü paralar ödenmediği için antrenman yaptırmayı durdurdu.

"FENERBAHÇE'DEN SONRA HER ŞEY TEPETAKLAK GİTTİ"

Futbol Arena'nın haberine göre; Vardar yönetiminden yapılan açıklamada, "Şu anda gerçekten zor durumdayız. Geçen sezon bu zamanlarda Avrupa Ligi'nde gruplardaydık ve geldiğimiz nokta inanılır gibi değil. Fenerbahçe gibi bir takımı eledik, gruplara kaldık. Ondan sonra her şey tepetaklak gitti." ifadelerine yer verildi.