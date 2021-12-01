Fenerbahçe teknik direktörü değişecek mi? Yeni teknik direktör kim olacak? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak 2021? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, hangi isim? Vitor Pereira takımdan ayrıldı mı? Vitor Pereira istifa mı etti?

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK 2021?

Fenerbahçe'de kötü gidişin ardından teknik direktör Vitor Pereira'yla yolların ayrılacağının iddia edilmesi sonrası Fatih Karagümrük'ün hocası Farioli ve Daum'un adı sarı-lacivertlilerle anılmaya başladı. Son gelişmeler üzerine paylaşımlarda bulunan taraftarlar, takımın başında Arthur Zico'yu görmek istediklerini belirttiler. Yapılan binlerce paylaşım sonrası Brezilyalı teknik direktör sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılırken yerine gelecek isim büyük merak konusu oldu.

ZICO'NUN ADI SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE ZİRVEYE OTURDU

Fatih Karagümrük'e oynattığı pasa dayalı futbol anlayışıyla dikkatleri çeken teknik direktör Farioli'nin sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi. Bunun üzerine binlerce paylaşım yapan Fenerbahçe taraftarı, takımın başında eski hocaları Arthur Zico'yu görmek istediklerini belirtti. Yapılan yorumlar sonrası Brezilyalı teknik direktör sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

VİTOR PEREİRA İSTİFA MI ETTİ? TAKIMDAN GÖNDERİLİYOR MU?

Vitor Pereira için yolun sonu göründü. Fenerbahçe'de Pereira döneminin bittiği konuşuluyor. Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış olan ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık, Vitor Pereira'nın biletinin kesildiğini, yeni hocanın Süper Lig'den olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya açılan kredi bitti. Portekizli hoca, adeta kendi sonunu hazırladı. Takımın yıldızlarıyla çatışan Vitor Pereira'nın arkasında destekçisi kalmadı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Vitor Pereira döneminin bittiğini iddia etti.

"SÜPER LİG'DEN"

Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda, "Kariyerli bir Alman hoca düşünülüyor. Ya da Süper Lig'den bir isim..." bilgisini verdi. O ismin Karagümrük'ün hocası Farioli olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe muhabirleri, Farioli'nin yeni hoca olduğunu ifade ediyor.

GENÇ VE CESUR

Bu sezonun flaş takımlarından Karagümrük, taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Hücum futbolu oynatan Farioli'ye taraftarlar da sıcak bakıyor. Alanyaspor'da yardımcılık yapan ve Karagümrük'le ilk deneyimini yaşayan İtalyan hoca, İngiltere Premier Lig takımlarına yazılmıştı. Futbol analizcileri, Farioli'nin önemli bir taktisyen olduğunu ifade ediyor.

İZİN ALINDI

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gün içinde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den gelen bir teklif olmadığını ifade etmişti. Bunun ardından Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu gelişmeyi paylaştı. Fenerbahçe'nin Karagümrük'ten izin aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

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